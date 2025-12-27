Fußball-Bundesliga

Block der Auswärtsfans von Eintracht Frankfurtibeim Spiel in Köln. (dpa / Gladys Chai von der Laage)

Bei der Bundesliga-Auswärtspartie beim 1. FC Köln und in der Champions League beim FC Barcelona hatten Frankfurter Anhänger aus ihrem Block Pyrotechnik abgefeuert. Dazu sagte Beck der "Bild"-Zeitung, diese Dinge machen nicht nur ihn wütend. Die Vorkommnisse in Köln und Barcelona schadeten dem Verein massiv. Man habe den Fans immer wieder gesagt, dass bei der Pyrotechnik nichts die Hand verlassen dürfe, fügte Beck hinzu. Der Verein, vor allem aber die Fanszene müsse das Thema in den Griff bekommen, weil ansonsten der sportliche Erfolg gefährdet werde.

Die Eintracht wurde wegen der Pyro-Vorkommnisse von der europäischen Fußball-Union UEFA mit einem Fan-Ausschluss für die nächsten beiden internationalen Auswärtsspiele bestraft. Schon die kommende Partie in der Champions League am 21. Januar beim aserbaidschanischen Club Karabach Agdam findet somit ohne Frankfurter Fans statt. In der Bundesliga waren die Hessen in der vergangenen Saison mit 764.600 Euro erneut der am härtesten bestrafte Verein.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.