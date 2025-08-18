Der serbische Präsident Vucic (picture alliance / Anadolu / Filip Stevanovic)

Der Staat werde entschlossen handeln, um Recht und Ordnung wiederherzustellen, teilte Vucic mit. Dafür bereite seine Regierung derzeit den rechtlichen Rahmen vor. Die Demonstranten bezeichnete er als "Terroristen".

In mehreren Städten in Serbien war es in den vergangenen Tagen zu Ausschreitungen zwischen Regierungsgegnern und Sicherheitskräften gekommen. Nach Angaben der Regierung wurden dabei 130 Polizisten verletzt. Die Polizei setzte Medienberichten zufolge Tränengas und Blendgranaten gegen Demonstranten ein.

Seit Monaten gehen in Serbien tausende Menschen auf Straße, um gegen die Regierung von Präsident Vucic zu protestieren. Sie werfen ihr Korruption vor und fordern Neuwahlen.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.