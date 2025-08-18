Der serbische Präsident Vucic (picture alliance / Anadolu / Filip Stevanovic)

Man werde härter gegen Demonstranten vorgehen, um Recht und Ordnung wiederherzustellen, teilte Vucic mit. Dafür bereite seine Regierung derzeit den rechtlichen Rahmen vor.

In mehreren Städten in Serbien war es in den vergangenen Tagen zu gewaltsamen Ausschreitungen zwischen Regierungsgegnern und Sicherheitskräften gekommen. Nach Angaben der Regierung wurden 130 Polizisten verletzt. Die Polizei setzte Medienberichten zufolge Tränengas und Blendgranaten gegen Demonstranten ein.

Seit Monaten gehen in Serbien tausende Menschen auf Straße, um gegen die Regierung von Präsident Vucic zu protestieren. Sie werfen ihr Korruption vor und fordern Neuwahlen.

