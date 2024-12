Chinas Staatschef Xi hält eine Neujahrsansprache (Archivbild). (Ju Peng / XinHua / dpa / Ju Peng)

Niemand könne die - so wörtlich - "Wiedervereinigung" mit dem Mutterland stoppen, sagte Xi laut staatlichen Medien. China betrachtet das demokratisch regierte Taiwan als abtrünnige Provinz und hat wiederholt auch den Einsatz von Gewalt nicht ausgeschlossen, um die Herrschaft über die Insel zu erlangen.

Xi kündigte in seiner Neujahrsbortschaft zudem an, sich für den Weltfrieden einzusetzen. Er räumte zudem ein, dass die chinesische Wirtschaft in Schwierigkeiten stecke. Diese könnten aber durch - Zitat - harte Arbeit überwunden werden. Neben einer Krise im Immobiliensektor leidet die Volksrepublik China unter einem schwachen Binnenkonsum und einer hohen Staatsverschuldung.

