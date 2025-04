Malaysias König Sultan Ibrahim, Chinas Präsident Xi Jinping und Malaysias Premierminister Anwar Ibrahim (picture alliance )

Wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtet, unterstützt Xi außerdem Investitionen und Ansiedlungen chinesischer Firmen in Malaysia. Bei seinem Treffen mit dem malaysischen König Ibrahim sei es auch um eine vertiefte Kooperation bei der Entwicklung grüner Technologien und künstlicher Intelligenz gegangen.

China ist der größte Handelspartner Malaysias und investiert dort massiv in Infrastrukturprojekte. Xi wird nach Stationen in Vietnam und Kuala Lumpur morgen in Kambodscha erwartet.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.