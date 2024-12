Polizisten vor der Nationalversammlung in Seoul (Lee Jin-man/AP/dpa)

Yoon hatte in einer Fernsehansprache seine Entscheidung mit der Bedrohung durch Nordkorea begründet. Die Opposition sympathisiere mit dem Nachbarland, sagte er. Sie habe die Regierung ohne jede Rücksicht auf die Bevölkerung gelähmt. Durch die Ausrufung des Kriegsrechts werde er das Land zur Normalität zurückführen.

Mit Verhängung des Kriegsrechts seien alle politischen Aktivitäten einschließlich Protesten ab sofort untersagt, meldete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap. Auch die Tätigkeit von Medien sei eingeschränkt.

Parlament widersetzt sich

Trotz der Präsenz von Sicherheitskräften am Parlamentsgebäude kamen die Abgeordneten zu einer Sitzung zusammen. Bei einer Abstimmung beschloss die Kammer, dass das Kriegsrecht aufgehoben wird. Anwesend waren 190 der 300 Abgeordneten. Der Vorsitzende der Nationalversammlung, Woo, erklärte, die Abgeordneten würden die Demokratie zusammen mit dem Volk schützen. Polizei und Militär forderte er auf, sich vom Gelände der Nationalversammlung zurückzuziehen. In Fernsehaufnahmen war zu sehen, wie Soldaten im Anschluss das Gelände verließen. Nach dem südkoreanischen Gesetz kann das Kriegsrecht vom Parlament aufgehoben werden. Jedoch erklärte das Militär, es werde das Kriegsrecht aufrecht erhalten, bis dies vom Präsidenten aufgehoben werde.

Breite Kritik an Kriegsrecht

Yoon steht seit Monaten innenpolitisch unter Druck. Unter anderem schwelt ein Streit über das Haushaltsgesetz für das kommende Jahr. Auch ein mutmaßlicher Korruptionsskandal rund um seine Ehefrau macht ihm zu schaffen.

Oppositionsführer Lee hatte das Kriegsrecht als verfassungswidrig und unbegründet bezeichnet. Panzer und Soldaten mit Gewehren würden bald das Land kontrollieren, warnte er. Lees Partei verfügt im Parlament über die Mehrheit.

Kritik kam auch von Yoons eigener Partei. Deren Vorsitzender Han bezeichnete die Ausrufung des Kriegsrechts als falsch und kündigte an, sie "mit dem Volk" zu stoppen.

Deutsche Botschaft sieht keine Gefahr für Ausländer

Die deutsche Botschaft in Seoul sieht nach der Verhängung des Kriegsrechts derzeit keine unmittelbare Gefahr für Ausländer. Insbesondere gebe es keine Anzeichen für eine militärische Auseinandersetzung mit Nordkorea, schrieb die Botschaft in einer Mitteilung an in Südkorea lebende Deutsche. Es werde aber empfohlen, sich von politischen Orten wie etwa Regierungsgebäuden oder der Umgebung der Nationalversammlung und Demonstrationen fernzuhalten.

Die USA äußerten "große Besorgnis" über die Entwicklungen in Südkorea und forderten eine Lösung, die den Regeln des Rechtsstaats entsprechen müsse. In Südkorea sind 28.500 US-Soldaten stationiert, um den Verbündeten gegen die Atommacht Nordkorea zu schützen.

Diese Nachricht wurde am 03.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.