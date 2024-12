Zwischenzeitlich blockierten Einsatzkräfte den Zugang zur Nationalversammlung in Seoul (Lee Jin-man/AP/dpa)

Yoon erklärte, die Kommandotruppen zur Durchsetzung des Kriegsrechts hätten sich zurückgezogen. Die Regierung solle so schnell wie möglich zu Beratungen zusammenkommen.

Das Parlament hatte zuvor einstimmig für die Beendigung des Ausnahmezustands votiert. Die südkoreanische Verfassung sieht vor, dass das Kriegsrecht aufgehoben wird, wenn eine Mehrheit im Parlament dies verlangt. Polizei und Militär verließen nach der Abstimmung das Parlamentsgebäude.

Kriegesrecht wenige Stunden zuvor verhängt

Yoon hatte das Kriegsrecht nur wenige Stunden zuvor verhängt und die Opposition beschuldigt, mit Nordkorea zu sympathisieren. Sie habe die Regierung ohne jede Rücksicht auf die Bevölkerung gelähmt. Durch die Ausrufung des Kriegsrechts werde er das Land zur Normalität zurückführen.

Oppositionsführer Lee, dessen Partei im Parlament über eine Mehrheit verfügt, hatte das Kriegsrecht als verfassungswidrig und unbegründet bezeichnet. Kritik kam auch von Yoons eigener Partei. Deren Vorsitzender Han bezeichnete dessen Vorgehen als falsch.

Das Parlament widersetzte sich umgehend dem Präsidenten. Trotz der Präsenz von Sicherheitskräften am Parlamentsgebäude kamen die Abgeordneten zu einer Sitzung zusammen. Bei einer Abstimmung beschloss die Kammer dann die Aufhebung des Kriegsrechts.

Der Präsident steht seit längerem innenpolitisch unter Druck. Unter anderem schwelt ein Streit über das Haushaltsgesetz für das kommende Jahr. Auch ein mutmaßlicher Korruptionsskandal rund um seine Ehefrau macht ihm zu schaffen.

Deutsche Botschaft sieht keine Gefahr für Ausländer

Die deutsche Botschaft in Seoul sieht derzeit keine unmittelbare Gefahr für Ausländer in Südkorea. Insbesondere gebe es keine Anzeichen für eine militärische Auseinandersetzung mit Nordkorea, schrieb die Botschaft in einer Mitteilung an in Südkorea lebende Deutsche. Es werde aber empfohlen, sich von politischen Orten wie etwa Regierungsgebäuden oder der Umgebung der Nationalversammlung und Demonstrationen fernzuhalten.

