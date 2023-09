Präsident Solih bei der Stimmabgabe in Malé. (Mohamed Sharuhaan / AP / dpa )

Stimmberechtigt sind in dem Inselstaat im Indischen Ozean knapp 283.000 Menschen. Sie entscheiden in einer Stichwahl zwischen Amtsinhaber Solih und dem Kandidaten Muizzu. In der Wahl geht es auch darum, ob die bisherige stark an Indien orientierte Außenpolitik der Malediven fortgeführt wird, oder ob eine stärkere Hinwendung zu China verfolgt wird. Für Letzteres plädiert der Herausforderer Muizzi.

