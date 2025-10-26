Asean-Gipfel
Präsidenten Trump und Lula einigen sich auf baldige Gespräche zur Beilegung des Handelsstreits

Die USA und Brasilien wollen ihren Handelsstreit in baldigen Verhandlungen lösen. Dies vereinbarten die Präsidenten Trump und Lula bei einem Treffen am Rande des Gipfels der Asean-Wirtschaftsgemeinschaft im malaysischen Kuala Lumpur. Beide sprachen anschließend von einer positiven Unterredung.

    Die beiden sitzen sich in Stühlen in gewissem Abstand gegenüber. Lula sagt etwas und gestikuiert dabei mit der rechten Hand. Dahinter ein großer dunkelblauer Vorhang und eine brasilianische Fahne auf einem Ständer.
    Trump und Lula im Gespräch in Kuala Lumpur. (AP / dpa / Mark Schiefelbein)
    Trump hatte Anfang August die Zölle auf die meisten brasilianischen Waren von zehn auf 50 Prozent erhöht. Er begründete dies vor allem mit dem juristischen Vorgehen in Brasilien gegen Ex-Präsident Bolsonaro. Der Rechtspopulist war wegen des Vorwurfs eines Putschversuchs im Jahr 2023 zu einer Haftstrafe verurteilt worden.
    Trump kündigte zudem zusätzliche Zölle von zehn Prozent für Einfuhren aus Kanada an. Als Grund nannte er, dass eine umstrittene kanadische Werbekampagne gegen US-Zölle nicht sofort zurückgezogen worden sei. Der US-Präsident hat deswegen auch Handelsgespräche mit dem Nachbarland abgebrochen. Es gibt bereits hohe US-Zölle auf verschiedene kanadische Güter sowie Gegenzölle Kanadas.
    Diese Nachricht wurde am 26.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.