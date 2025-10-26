Asean-Gipfel

Trump und Lula im Gespräch in Kuala Lumpur. (AP / dpa / Mark Schiefelbein)

Trump hatte Anfang August die Zölle auf die meisten brasilianischen Waren von zehn auf 50 Prozent erhöht. Er begründete dies vor allem mit dem juristischen Vorgehen in Brasilien gegen Ex-Präsident Bolsonaro. Der Rechtspopulist war wegen des Vorwurfs eines Putschversuchs im Jahr 2023 zu einer Haftstrafe verurteilt worden.

Trump kündigte zudem zusätzliche Zölle von zehn Prozent für Einfuhren aus Kanada an. Als Grund nannte er, dass eine umstrittene kanadische Werbekampagne gegen US-Zölle nicht sofort zurückgezogen worden sei. Der US-Präsident hat deswegen auch Handelsgespräche mit dem Nachbarland abgebrochen. Es gibt bereits hohe US-Zölle auf verschiedene kanadische Güter sowie Gegenzölle Kanadas.

