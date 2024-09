Hunter Biden bekennt sich der Steuerhinterziehung schuldig. (Archivbild) (AP / Patrick Semansky)

Das berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend aus dem Gericht in Los Angeles. Mit dem Schuldbekenntnis dürfte ein wochenlanger Prozess abgewendet sein.

Hunter Biden, der offen über seine Drogen- und Alkoholsucht gesprochen hat, wird in der Anklageschrift beschuldigt, über mehrere Jahre keine Steuern gezahlt zu haben. Der Richter will das Strafmaß Mitte Dezember verkünden. Die Wahl des US-Staatschefs findet bereits am 5. November statt. Politische Gegner von Präsident Biden versuchen immer wieder, die Probleme seines Sohnes mit seiner Arbeit in Verbindung zu bringen.

