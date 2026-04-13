Westafrika
Präsidentenwahl in Benin: Oppositionskandidat räumt Niederlage ein

Nach der Präsidentenwahl im westafrikanischen Benin hat Oppositionskandidat Hounkpè seine Niederlage eingeräumt.

    Ein Plakat zur Präsidentenwahl im Benin zeigt den Spitzenkandidaten der Regierungspartei, Wadagni, und Mariam Chabi Talata, die seine Stellvertreterin werden soll.
    Benins Finanzminister Wadagni dürfte der nächste Präsident werden (Archivbild). (AFP / OLYMPIA DE MAISMONT)
    Der frühere Kulturminister gratulierte Finanzminister Wadagni, der von den beiden großen Regierungsparteien unterstützt wurde. Hounkpè erklärte, da sich ein deutlicher Vorsprung seines Rivalen abzeichne, habe er sich für ein verantwortungsbewusstes Vorgehen entschieden. Ein offizielles Wahlergebnis liegt bisher nicht vor.
    Wenige Monate nach einem vereitelten Militärputsch waren in Benin am Sonntag rund acht Millionen Menschen aufgerufen, einen Nachfolger für Staatschef Talon zu wählen. Er durfte nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten. Unter Talon wuchs die Wirtschaft, es gab aber auch Einschränkungen politischer Freiheiten.
    Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.