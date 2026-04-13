Westafrika

Benins Finanzminister Wadagni dürfte der nächste Präsident werden (Archivbild). (AFP / OLYMPIA DE MAISMONT)

Der frühere Kulturminister gratulierte Finanzminister Wadagni, der von den beiden großen Regierungsparteien unterstützt wurde. Hounkpè erklärte, da sich ein deutlicher Vorsprung seines Rivalen abzeichne, habe er sich für ein verantwortungsbewusstes Vorgehen entschieden. Ein offizielles Wahlergebnis liegt bisher nicht vor.

Wenige Monate nach einem vereitelten Militärputsch waren in Benin am Sonntag rund acht Millionen Menschen aufgerufen, einen Nachfolger für Staatschef Talon zu wählen. Er durfte nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten. Unter Talon wuchs die Wirtschaft, es gab aber auch Einschränkungen politischer Freiheiten.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.