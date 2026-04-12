Benins Finanzminister Wadagni hat gute Chancen, neuer Präsident zu werden. (AFP / OLYMPIA DE MAISMONT)

Beobachter rechnen mit einem Sieg von Finanzminister Wadagni, der von Amtsinhaber Talon unterstützt wird. Talon selbst darf nach zehn Jahren an der Spitze des Landes nicht mehr antreten. Die zerstrittene Opposition schickt einen Gegenkandidaten ins Rennen. Unter Talon erlebte Benin ein beachtliches Wirtschaftswachstum, aber auch eine Einschränkung der politischen Freiheiten.

Im Dezember hatte eine Gruppe meuternder Soldaten einen Staatsstreich verkündet. Die Regierung und das restliche Militär gewannen aber binnen weniger Stunden wieder die Kontrolle zurück.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.