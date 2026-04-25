Sloweniens amtierender Ministerpräsident Golob (Darko Bandic/AP/dpa)

Staatspräsidentin Pirc Musar erklärte, eine Mehrheitsregierung sei nicht in Sicht und sie wolle keinen Parteichef zum Anführer einer Minderheitsregierung ernennen. Die Partei des amtierenden Ministerpräsidenten Golob hatte die Wahl im März knapp gewonnen. Der liberale Politiker hatte die Versuche, eine Koalition zu bilden, vor wenigen Tagen für gescheitert erklärt. Die Parteien und politischen Gruppierungen haben nun 14 Tage Zeit, neue Kandidaten für das Amt des Regierungschefs vorzuschlagen. Kommt keine Einigung zustande, gibt es Neuwahlen.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.