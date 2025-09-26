Bundestags-Votum Präsidentin Klöckner begrüßt Wahl für neue Verfassungsrichter als Schritt für Stabilität und Funktionsfähigkeit
Bundestagspräsidentin Klöckner hat das erfolgreiche Votum zur Neubesetzung von drei Richter-Stellen am Bundesverfassungsgericht begrüßt. Die Entscheidung sei ein wichtiger Schritt für die Stabilität und Funktionsfähigkeit der Verfassungsorgane, sagte die CDU-Politikerin in Berlin. Mit der Wahl sei das Parlament seiner Verantwortung nachgekommen.
Zuvor hatte der Bundestag mit der Neubesetzung der erforderlichen Zwei-Drittel-Mehrheit zugestimmt. Die Koalitionsfraktionen von Union und SPD hatten dafür Stimmen aus der Opposition benötigt. Gewählt sind nun die beiden von der SPD aufgestellten Juristinnen Kaufhold und Emmenegger sowie der Unions-Kandidat Spinner.