Rede vor dem EU-Parlament

Für die proeuropäische Präsidentin Maia Sandu der ehemaligen Sowjetrepublik stehen im September Parlamentswahlen an (Archivbild) (imago / SNA / Rodion Proca)

Ihr Land stehe vor der wichtigsten Wahl seiner Geschichte, sagte Sandu in Straßburg. Das Ergebnis werde darüber entscheiden, ob Moldau sich als stabile Demokratie auf dem Weg zur EU-Mitgliedschaft und als zuverlässiger Nachbar stabilisiere oder ob Russland ihr Land zu einer Bedrohung an der südwestlichen Grenze der Ukraine mache.

In Moldau wird am 28. September ein neues Parlament gewählt. Das Land liegt zwischen der Ukraine und dem EU-Mitgliedsstaat Rumänien. Sandu und ihre europäischen Verbündeten haben Moskau wiederholt vorgeworfen, das 2,6-Millionen-Einwohner-Land destabilisieren zu wollen. Die ehemalige Sowjetrepublik ist permanent Ziel russischer Propaganda und Desinformation.

Die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Metsola, sagte, die Abgeordneten unterstützten die demokratische Entwicklung Moldaus auf dem Weg zur EU-Mitgliedschaft uneingeschränkt.

