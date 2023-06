Nach Bruch mit Taiwan

Seit dem 27. Januar 2022 ist Xiomara Castro Präsidentin von Honduras (picture alliance / AA / Jorge Cabrera)

Sie werde am Freitag auf Einladung von Staatschef Xi Jinping nach Peking reisen, kündigte Castro auf Twitter an. Honduras müsse seine politischen, wissenschaftlichen, technischen, wirtschaftlichen und kulturellen Verbindungen ausbauen. Die Regierung der linksgerichteten Präsidentin hatte die Beziehungen zum demokratischen Taiwan im März zugunsten Pekings abgebrochen. Gestern wurde die neue chinesische Botschaft in der Hauptstadt Tegucigalpa eröffnet. Weltweit gibt es nur noch 13 meist kleinere Länder, die diplomatische Beziehungen zu Taiwan unterhalten. Peking betrachtet die Insel als abtrünnige Provinz und versucht das Land mit seiner Ein-China-Doktrin international zu isolieren.

Danach dürfen Länder, die diplomatische Beziehungen zu China unterhalten wollen, keine offiziellen Kontakte zu Taipeh pflegen.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.