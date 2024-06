Zwei Kandidatinnen für die Präsidentschaftswahl: Claudia Sheinbaum und Xochitl Gálvez. (AFP / ALFREDO ESTRELLA)

Klare Favoritin ist die ehemalige Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt, Sheinbaum, von der regierenden Linken. Für das größte Oppositionsbündnis tritt die Ex-Senatorin und Unternehmerin Gálvez an. Gewählt werden auch das Abgeordnetenhaus und der Senat, die Gouverneure von neun Bundesstaaten und die Lokalpolitiker in zahlreichen Kommunen.

Der Wahlkampf in Mexiko wurde von Gewalt überschattet. In zwei Städten im Bundesstaat Chiapas musste die Stimmabgabe ausgesetzt werden. In Chiapas gab es immer wieder Kämpfe zwischen rivalisierenden Drogenbanden. Im vergangenen Monat waren bei zwei Angriffen auf Kandidaten für die Kommunalwahlen elf Menschen getötet worden.

