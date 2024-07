Ruandas Präsident Paul Kagame führte ehemals eine Rebellenarmee nach Kigali und beendete so den Völkermord. (picture alliance / Photoshot)

Als Favorit gilt Amtsinhaber Kagame, der sich für eine vierte Amtszeit bewirbt. Bei den vorangegangenen Wahlen erhielt er jeweils mehr als 90 Prozent der Stimmen. Diesmal hat er zwei Gegenkandidaten, diesen werden aber keine Chancen eingeräumt. Eine prominente Oppositionsvertreterin wurde nicht als Kandidatin zugelassen.

Kagame ist seit 2000 Präsident des Landes. De facto führt er das Land aber seit 1994, als er als Rebellenführer aus dem ugandischen Exil in Ruanda einmarschierte und den Völkermord der Hutu-Milizen an den Tutsi beendete. Danach war er zunächst Verteidigungsminister und Vizepräsident. Menschenrechtsorganisationen werfen Kagame vor, Oppositionelle in dem ostafrikanischen Land mit gut 14 Millionen Einwohnern zu unterdrücken.

Zuletzt war Ruanda wegen des inzwischen gestoppten Asylabkommens mit Großbritannien in den Schlagzeilen. Dieses sah vor, Asylbewerber zur Prüfung ihrer Anträge nach Ruanda auszufliegen.

