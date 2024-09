Nach mutmaßlichem Attentatsversuch

US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump war erneut das Ziel eines mutmaßlichen Attentatsversuchs. (Stephanie Matat / AP / Stephanie Matat)

Der 78-Jährige tritt im Bundesstaat Michigan auf. In einem Interview mit "Fox News Digital" hatte Trump der demokratischen Bewerberin um das Präsidentschaftsamt, Harris, eine Mitverantwortung für den Vorfall zugeschrieben. Harris sowie Amtsinhaber Biden hätten die Gewalt gegen ihn mit ihrer Rhetorik angezettelt. Biden seinerseits warnte vor einer weiteren Anstachelung zur Gewalt. Diese löse nichts und trage nur zu Spaltung bei, mahnte der US-Präsident bei einer Veranstaltung der demokratischen Partei in Philadelphia.

Der Secret Service hatte am Sonntag das Feuer auf einen Mann eröffnet, der am Rande eines Golfplatzes in West Palm Beach mit einem Sturmgewehr mutmaßlich auf Trump zielte. Ein Bundesgericht in Florida erhob Anklage.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.