Amtsinhaber Milanovic, der nach dem ersten Wahlgang in Prognosen und Hochrechnungen zunächst mit mehr als 50 Prozent vorne lag, verfehlte am Ende die absolute Mehrheit. Nach Angaben der Wahlkommission erreichte der Sozialdemokrat 49 Prozent der Stimmen. Sein Herausforderer Primorac von der Regierungspartei HDZ erhielt 19 Prozent. Zwischen diesen beiden Kandidaten fällt die Entscheidung in der Stichwahl am 12. Januar.

Milanovic war von 2011 bis 2016 Regierungschef des Landes und wurde vor fünf Jahren ins Präsidentenamt gewählt. Der 58-jährige ist ein Kritiker der Europäischen Union und sieht auch die westliche Militärhilfe für die Ukraine skeptisch. Kroatiens Präsident hat vor allem repräsentative Aufgaben. Das EU-Land mit seinen 3,8 Millionen Einwohnern kämpft derzeit mit einer hohen Inflation, weit verbreiteter Korruption und einem Arbeitskräftemangel.

