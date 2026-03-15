Zentralafrika

Denis Sassou Nguesso, Präsident der Republik Kongo, unter Anhängern während eines Wahlkampfauftritts in der Hafenstadt Pointe-Noire. (AFP / GLODY MURHABAZI)

Stimmberechtigt sind laut der Deutschen Presse-Agentur rund 2,6 Millionen Menschen. Es treten insgesamt sieben Kandidaten an. Als aussichtsreichster Bewerber gilt erneut Amtsinhaber Sassou-Nguesso. Der 82-jährige ehemalige Offizier ist seit einem Militärputsch 1979 fast ununterbrochen an der Macht. Mehrere Oppositionsparteien boykottieren die Wahl. Zwei der bekanntesten Oppositionspolitiker sind inhaftiert, weitere sind im Exil.

Die Republik Kongo leidet unter einer hohen Verschuldung und einer anhaltenden Wirtschaftsflaute. Die Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen zwischen 15 und 24 Jahren liegt laut Weltbank bei mehr als 40 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.