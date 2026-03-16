Zentralafrika

Denis Sassou Nguesso, Präsident der Republik Kongo, unter Anhängern während eines Wahlkampfauftritts in der Hafenstadt Pointe-Noire. (AFP / GLODY MURHABAZI)

Die Ergebnisse in dem zentralafrikanischen Land werden innerhalb von zwei Wochen erwartet. Es gilt als sicher, dass der 82‑ jährige Staatschef Sassou-Nguesso im Amt bestätigt wird. Keinem der Herausforderer wurde eine Chance auf Erfolg eingeräumt. Die Opposition gilt als zersplittert; zudem beklagt sie Benachteiligungen. Sassou-Nguesso regiert den erdölreichen und zugleich von wirtschaftlichen Krisen gezeichneten Staat mit rund 5,6 Millionen Einwohnern seit insgesamt 42 Jahren. Er ist damit der am drittlängsten amtierende Staatschef Afrikas nach den Präsidenten Äquatorialguineas und Kameruns, Teodoro Obiang und Paul Biya.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.