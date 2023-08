Südamerika

Wahl in Ecuador (AFP / MARTIN BERNETTI)

Mehr als 100.000 Polizisten und Soldaten sollten in dem südamerikanischen Land für einen friedlichen Ablauf sorgen. Mit ersten Ergebnissen wird im Laufe der Nacht gerechnet. In den Umfragen führte die frühere Abgeordnete González, eine Parteifreundin des linken Ex-Präsidenten Correa, der 2020 in Abwesenheit zu acht Jahren Gefängnis wegen Korruption verurteilt worden war. Correa lebt inzwischen in Belgien. Als aussichtsreichste Konkurrenten von González galten der Millionär Topic und der frühere Vizepräsident Sonnenholzner. Überschattet wurde die Präsidentschaftswahl vom Mord an dem Kandidaten Villavicencio. Er war vor gut zwei Wochen am Rande einer Kundgebung erschossen worden.

