Acht Bewerberinnen und Bewerber kandidieren um das höchste Staatsamt. In jüngsten Umfragen lag Amtsinhaber Milanovic vorn. Der ehemalige Sozialdemokrat sieht die westliche Militärhilfe für die Ukraine kritisch und gilt als Populist. Da er voraussichtlich nicht mehr als 50 Prozent der Stimmen erreichen wird, dürfte es zu einer Stichwahl am 12. Januar kommen. Als aussichtsreichster Herausforderer gilt der Kandidat der konservativen kroatischen Regierungspartei HDZ, Primorac. Erste Ergebnisse werden am Abend erwartet.

Als Herausforderungen Kroatiens mit seinen rund 3,8 Millionen Einwohnern gelten wirtschaftliche Probleme, der fortschreitende Bevölkerungsrückgang und eine weit verbreitete Korruption. Der kroatische Präsident hat vor allem repräsentative Aufgaben.

