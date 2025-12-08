Bosnien und Herzegowina

Die Wahlkommission ordnete eine Neuauszählung in 51 Wahllokalen an. Nach der Wahl vor zwei Wochen hatte sie den Kandidaten Karan zum Sieger erklärt. Der Vertraute des abgesetzten bosnischen Serbenführers Dodik war von der Regierungskoalition unterstützt worden. Laut vorläufigem Wahlergebnis kam er auf 50,4 Prozent der Stimmen, sein von mehreren Oppositionsparteien unterstützter Konkurrent Blanusa auf 48,2 Prozent. Beide trennten weniger als 10.000 Stimmen.
Die Opposition wirft der regierenden Koalition und ihrem Kandidaten Karan Wahlbetrug in mehr als hundert Wahlbüros vor. Dodik wies die Anschuldigungen zurück.
