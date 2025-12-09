Nach Fälschungsvorwürfen wird die Präsidentschaftswahl in der serbischen Teilrepublik von Bosnien und Herzegowina teilweise neu ausgezählt. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Radivoje Pavicic)

Die Wahlkommission ordnete eine Neuauszählung in 51 Wahllokalen an. Die meisten liegen im Norden sowie in einer östlich gelegenen Stadt. In den Regionen sind zehntausende Wähler registriert. Nach der Abstimmung vor zwei Wochen hatte sie den Kandidaten Karan zum Sieger erklärt. Der Vertraute des abgesetzten separatistischen Serbenführers Dodik war von der Regierungskoalition unterstützt worden. Laut vorläufigem Ergebnis kam er auf 50,4 Prozent der Stimmen, sein von mehreren Oppositionsparteien unterstützter Konkurrent Blanusa auf 48,2 Prozent. Beide trennten weniger als 10.000 Stimmen.

Die Opposition wirft der regierenden Koalition und ihrem Kandidaten Karan Wahlbetrug in über hundert Wahlbüros vor.

