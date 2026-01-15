Vor den Wahlen in Uganda bezog das Militär in der Hauptstadt Kampala Position. (AFP / -)

An einigen Wahllokalen bildeten sich lange Warteschlangen, weil sich die Öffnung verzögert hatte und Wahlmaterialien verspätet geliefert wurden.

Der seit 40 Jahren regierende Langzeitherrscher Museveni will sich für eine weitere Amtszeit bestätigen lassen. Neben dem 81-jährigen treten sieben weitere Kandidaten an, denen nur geringe Chancen eingeräumt werden. Prominentester Herausforderer ist der in die Politik gewechselte frühere Popstar Bobi Wine.

Die Opposition in Uganda wird durch die von Museveni kontrollierten Sicherheitsorgane massiv behindert und eingeschüchtert. Zahlreiche Aktivisten sitzen im Haft, mehrere Nichtregierungsorganisationen mussten ihre Arbeit einstellen. Gestern verhängten die Behörden eine landesweite Internetsperre.

