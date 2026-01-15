Vor den Wahlen in Uganda bezog das Militär in der Hauptstadt Kampala Position. (AFP / -)

An einigen Wahllokalen bildeten sich lange Warteschlangen, weil sich die Öffnung verzögerte und biometrische ‌Geräte zur Wähleridentifizierung nicht funktionierten. Ein Sieg des seit vier Jahrzehnten regierenden Präsidenten Museveni gilt als sicher. Neben dem 81-Jährigen traten sieben weitere Kandidaten an. Prominentester Herausforderer ist der in die Politik gewechselte frühere Popstar Bobi Wine. Er erklärte auf X, dass an mehreren Orten Wahlfälschung beobachtet worden sei. Die Opposition in Uganda wird durch die von Museveni kontrollierten Sicherheitsorgane massiv behindert.

Zu der Wahl in dem ostafrikanischen Land waren mehr als 21 Millionen Menschen aufgerufen. Die Ergebnisse werden für das Wochenende erwartet.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.