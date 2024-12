In Rumänien muss die Präsidentschaftswahl wiederholt werden. (AP / dpa / Vadim Ghirda)

Demnach war der erste Wahldurchgang zum Ziel eines aggressiven russischen hybriden Angriffs geworden. Mit Hilfe koordinierter Konten, Empfehlungsalgorithmen und bezahlter Werbung auf der Social-Media-Plattform Tiktok sei der rechtsgerichtete und pro-russische Präsidentschaftskandidat Georgescu massiv gefördert worden, hieß es.

Termin für Wiederholung offen

In der ersten Runde hatte Georgescu überraschend gewonnen. Auf dem zweiten Platz landete die pro-europäische Politikerin Lasconi. Beide sollten eigentlich am Sonntag in einer Stichwahl gegeneinander antreten. Nun muss der gesamte Wahlprozess wiederholt werden, inklusive der Bestätigung der Kandidaten durch das Verfassungsgericht. Neue Termine wurden nicht genannt.

