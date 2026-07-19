Der Präsident von São Tomé und Príncipe, Carlos Vila Nova (Archivbild). (IMAGO / Xinhua / Han Xu)

Amtsinhaber Vila Nova strebt eine weitere fünfjährige Amtszeit an. Nach parteiinternen Konflikten tritt er jedoch als unabhängiger Kandidat an. Sein Hauptkonkurrent Abreu versprach, sich auf die Schaffung von Arbeitsplätzen für junge Menschen zu konzentrieren. Er wolle dem, wie er es nannte, Exodus junger Menschen Einhalt gebieten.

São Tomé und Príncipe besteht aus zwei Hauptinseln. Der Staat hat rund 240.000 Einwohner. Die ehemalige portugiesische Kolonie liegt vor der Westküste Afrikas. 1990 wurde ein Mehrparteiensystem eingeführt. Vor rund vier Jahren meldete die Regierung, einen Putschversuch vereitelt zu haben. Für September sind Parlamentswahlen geplant.

Diese Nachricht wurde am 19.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.