Journalist und Blogger

Preis der Bundespressekonferenz für Thomas Wiegold

Der Preis der Bundespressekonferenz geht in diesem Jahr an den Journalisten und Internet-Blogger Thomas Wiegold. Die Konferenz erklärte in Berlin, Wiegold habe mit seinem Blog "Augen geradeaus!" Maßstäbe in der Berichterstattung über die Verteidigungs- und Sicherheitspolitik gesetzt.

14.03.2023