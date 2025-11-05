Das gab die Wirtschaftliche Gesellschaft für Westfalen und Lippe in Münster bekannt. Ihr Vorsitzender Zinkann sagte, in einer Zeit globaler Unsicherheit schaffe das Verteidigungsbündnis Verlässlichkeit, fördere Partnerschaft und ermögliche Frieden durch Stabilität. Unter der Führung von Generalsekretär Rutte zeige die NATO, dass militärische Stärke und Friedenssicherung kein Widerspruch seien, sondern sich gegenseitig bedingten. Der Preis soll Rutte im kommenden Jahr im Historischen Rathaus von Münster übergeben werden.
Die Auszeichnung ist mit 100.000 Euro dotiert und erinnert an den Friedensschluss in Münster und Osnabrück, der 1648 den Dreißigjährigen Krieg beendete.
Diese Nachricht wurde am 06.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.