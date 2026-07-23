Der Preis für steigt wieder. (Nic Coury/AP/dpa)

Damit setzt sich der Preisanstieg angesichts der anhaltenden Angriffe im Iran-Krieg fort. Der Preis liegt aber unter dem Jahreshoch von rund 126 Dollar, das Ende April mit dem Beginn des Kriegs erreicht wurde.

Zuletzt hatte die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz erklärt, sie habe zwei saudi-arabische Tanker im Roten Meer angegriffen. Dies verschärft den Nahostkonflikt weiter und droht zu schwerwiegenderen Versorgungsunterbrechungen zu führen. US-Präsident Trump erklärte, sollten die Huthi erneut Öltanker angreifen, werde es eine bedeutende militärische Bestrafung geben.

In der Nacht hatte das US-Militär eine erneute Angriffswelle gegen Ziele im Iran geflogen. Damit sollten Attacken auf Handelsschiffe und zivile Seeleute verhindert werden, hieß es aus Washington. Es war die zwölfte Nacht in Folge, in der die USA die Islamische Republik angriffen.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.