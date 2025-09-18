Deutschlandticket
Preis soll von derzeit 58 Euro auf 63 Euro steigen

Das Deutschlandticket wird teurer und soll ab dem nächsten Jahr 63 Euro kosten statt aktuell 58 Euro. Darauf einigte sich die Länder-Verkehrsministerkonferenz auf einer Sondersitzung in München.

    Eine Abokarte des Deutschlandtickets für den öffentlichen Nahverkehr liegt auf einem grauen Untergrund
    Der Preis für das Deutschlandticket wird erneut angehoben. (picture alliance / pressefoto_korb / Micha Korb)
    Nötig ist noch die Zustimmung des Bundesrats. Bund und Länder hatten in der Vergangenheit betont, dass sie an dem bundesweiten Nahverkehrsticket über 2025 hinaus festhalten wollen. Die Finanzierung künftiger Mehrkosten war jedoch umstritten. Das Ticket war im Jahr 2023 mit 49 Euro gestartet.
    Für die regionalen Verkehrsverbünde ist das Angebot bislang ein Verlustgeschäft. Denn viele Abos für Pendler waren zuvor deutlich teurer. Derzeit stellen Bund und Länder jeweils 1,5 Milliarden Euro für die Finanzierung des Tickets zur Verfügung.
