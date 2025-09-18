Deutschlandticket

Nötig ist noch die Zustimmung des Bundesrats. Bund und Länder hatten in der Vergangenheit betont, dass sie an dem bundesweiten Nahverkehrsticket über 2025 hinaus festhalten wollen. Die Finanzierung künftiger Mehrkosten war jedoch umstritten. Das Ticket war im Jahr 2023 mit 49 Euro gestartet.
Für die regionalen Verkehrsverbünde ist das Angebot bislang ein Verlustgeschäft. Denn viele Abos für Pendler waren zuvor deutlich teurer. Derzeit stellen Bund und Länder jeweils 1,5 Milliarden Euro für die Finanzierung des Tickets zur Verfügung.
