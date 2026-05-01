Demnach kostete E10 mit etwa 2 Euro 8 durchschnittlich 15 Cent weniger als gestern. Der Liter Diesel verbilligte sich um 16 Cent auf im Schnitt 2 Euro 18. Die Zahlen beziehen sich auf bundesweite Durchschnittswerte, einzelne Tankstellen können davon abweichen.
Um Mitternacht war die Steuersenkung für Benzin und Diesel in Kraft getreten. Sie gilt für Kraftstoffe, die ab dieser Zeit Raffinerien und Tanklager verlassen haben. Deswegen hatten Fachleute erwartet, dass der sogenannte Tankrabatt verzögert an den Tankstellen ankommt.
Diese Nachricht wurde am 01.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.