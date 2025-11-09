Die Dokumentarfilmpreise von Arte und 3sat werden auf der Duisburger Filmwoche vergeben. (Archivbild) (IMAGO / Funke Foto Services / Lars Fröhlich )

Das Thema sei unbequem und nach wie vor tabuisiert, hieß es. Der Film zeigt den Alltag in den Krankenzimmern, auf den Gängen und in den Besprechungsräumen. Der ARTE-Dokumentarfilmpreis geht zu gleichen Teilen an zwei Filme: an "Holler for Service" von Kathrin Seward und Ole Elfenkämper, die die queere Besitzerin eines Baumarkts im ländlichen US-Bundesstaat Georgia porträtieren. Und an "Elbows in Shatters" von Danila Lipatov, der die Migrationsroute seiner eigenen Verwandten aus Tadschikistan nachzeichnet. Beide Preise sind jeweils mit 6.000 Euro dotiert.

