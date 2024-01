Lebensmittelrohstoffe

Laut FAO ist Pflanzenöl so günstig ist wie seit drei Jahren nicht mehr (www.imago-images.de)

Wie die UNO-Ernährungsorganisation FAO mitteilte, lag der Nahrungsmittelpreisindex um durchschnittlich 13,7 Prozent unter dem von 2022. In dem Jahr hatten sich die Preise enorm gesteigert, weil Russland im Zuge seines Angriffskriegs gegen die Ukraine die Lieferungen ukrainischen Getreides und Pflanzenöls blockiert hatte. Laut FAO ist Pflanzenöl so günstig ist wie seit drei Jahren nicht mehr. Auch die Preise für Fleisch und Milchprodukte seien wieder gefallen. Allerdings werde diese Entwicklung in vielen Fällen nicht an die Verbraucher weitergegeben, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.