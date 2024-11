Fernsehpreis Goldene Henne

Schauspielerin Karoline Herfurth erhielt den Medienpreis Goldene Henne in der Kategorie Film & Fernsehen. (Hendrik Schmidt / dpa)

Insgesamt wurden bei der Gala in Leipzig vier Publikumspreise vergeben. In der Kategorie Sport setzte sich Schwimmer Lukas Märtens durch, Wincent Weiss setzte sich in der Rubrik Musik durch.

Die Goldene Henne gilt als Deutschlands größter Publikumspreis, die Zuschauer wählen dabei die Preisträger. Zur von Barbara Schöneberger und Florian Silbereisen moderierten und vom Mitteldeutschen Rundfunk ausgestrahlten Gala kamen am Freitagabend mehrere hundert Gäste nach Leipzig.

Mit einem Ehrenpreis für sein Lebenswerk wurde der Sänger, Komponist und Musikproduzent Peter Maffay ausgezeichnet. Nach Angaben der Veranstalter wurde damit seine mehr als fünf Jahrzehnte andauernde künstlerische Karriere und sein großes gesellschaftliches Engagement gewürdigt.

Die Goldene Henne wird seit 1995 verliehen und erinnert an die 1991 gestorbene ostdeutsche Entertainerin Helga Hahnemann.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.