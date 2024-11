Landwirtschaft

Die Preise von Olivenöl waren zuletzt stark gestiegen und gehen jetzt wieder zurück. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Bernat Armangue)

Produzenten in beiden Ländern gehen von einer verhältnismäßig guten Ernte aus, wie die dpa berichtet. Beim weltweit größten Olivenölproduzenten Spanien soll sie in dieser Saison im Vergleich zum Vorjahr um 48 Prozent auf gut 1,26 Millionen Tonnen steigen. Griechenland erwartet einen Anstieg von 150.000 auf 230.000 Tonnen. Die vergangene Erntesaison war unter anderem wetterbedingt so schlecht ausgefallen wie lange nicht. In der Folge waren die Preise für Olivenöl so stark gesteigen, wie bei kaum einem anderen Lebensmittel. Inzwischen haben die großen Handelsunternehmen in Deutschland die Preise bereits wieder gesenkt.

In Italien indes dauert die Krise an. Die Olivenölproduktion dürfte hier sogar noch geringer ausfallen als im vergangenen Jahr, hieß es.

