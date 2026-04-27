Die Preise für Wohnimmobilien sind kaum gestiegen. (pa/Winfried Rothermel)

Das geht aus dem Wohnindex des Instituts der deutschen Wirtschaft hervor, über den die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Die Preise für Eigentumswohnungen und auch für Ein- ⁠und Zweifamilienhäuser seien von Januar bis März jeweils nur um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorquartal gestiegen. Die Angebotsmieten stiegen im Vergleich zum Vorquartal um 0,6 Prozent.

Im Vergleich zum Vorjahr legten allerdings sowohl die Kauf- als auch die Mietpreise spürbar zu: Der Kauf von Eigentumswohnungen verteuerte sich um 2,5 Prozent, der von Ein- und Zweifamilienhäusern um 0,7 Prozent, und die Angebotsmieten stiegen gegenüber dem Vorjahresquartal um 3,5 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.