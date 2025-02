Debatte über Finanzgesetz und Haushalt im Parlament in Paris (Bertrand Guay/AFP/dpa)

Premierminister Bayrou nutzte dafür einen Sonderartikel der Verfassung, der an ein Misstrauensvotum im Parlament geknüpft ist. Es wird erwartet, dass Bayrou die für Mittwoch geplante Abstimmung übersteht. So kündigten die Sozialisten an, sich hinter die Mitte-Rechts-Regierung zu stellen.

Der Haushaltsplan der Regierung sieht vor, das Staatsdefizit Frankreichs erheblich zu senken - vor allem durch Kürzungen der öffentlichen Ausgaben. Zuletzt war die Regierung auf die Sozialisten zugegangen und hatte unter anderem angekündigt, auf die geplante Streichung von 4.000 Lehrerstellen zu verzichten.

Bayrous Vorgänger Barnier war im Dezember nach einem Streit über den Haushalt durch ein Misstrauensvotum im Parlament gestürzt worden.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.