Der britische Premierminister Rishi Sunak (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Toby Melville)

Premierminister Sunak kündigte den Termin für die vorgezogene Parlamentswahl in einer Ansprache vor seinem Amtssitz in der Downing Street in London an. Er werde um jede Stimme kämpfen, um sich das Vertrauen der Wähler zu verdienen, erklärte der Tory-Politiker. Unsichere Zeiten erforderten einen klaren Plan und mutiges Handeln, sagte der konservative Regierungschef. Er habe diesen Plan, im Gegensatz zur Oppositionspartei Labour.

Diese hatte ihn wiederholt aufgefordert, einen Wahltermin festzulegen. In Umfragen führt sie deutlich vor den regierenden Konservativen. Den Tories gelang es bislang trotz Reformankündigungen und verbesserter Wirtschaftsdaten nicht, den Rückstand auf Labour zu verkürzen. Auch bei den Kommunalwahlen Anfang Mai in den Landesteilen England und Wales erlitten die Tories eine klare Niederlage. Die Konservativen stellen in Großbritannien seit rund 14 Jahren die Regierung.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.