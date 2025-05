An der Ostküste Australiens sind nach heftigen Regenfällen ganze Ortschaften überflutet und teilweise von der Außenwelt abgeschnitten. (Lindsay Moller/AAP/dpa)

Es werde Monate dauern, bis sich die betroffene Gebiete von der Flutkatastrophe erholen würden, sagte Albanese. Er verwies dabei unter anderem auf die Milwirtschaft, die durch die Überschwemmungen stark getroffen worden sei. Dies habe Auswirkungen auf ganz Australien.

In Teilen des Bundesstaates New South Wales hatte es vergangene Woche binnen Tagen so viel geregnet wie sonst in einem halben Jahr. Ganze Landstriche standen unter Wasser, Tausende waren von den Fluten eingeschlossen. Mindestens fünf Menschen kamen ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.