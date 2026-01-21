ohne Parlamentsabstimmung festgelegt.
Dies erfolgte mit Hilfe einer verfassungsrechtlichen Sonderregel. Die linkspopulistische Partei La France Insoumise reichte einen Misstrauensantrag gegen die Minderheitsregierung von Lecornu ein. Vom rechtspopulistischen Rassemblement National wurde ein ähnlicher Schritt erwartet. Mit dem Gesetzentwurf befasst sich nun der Senat, bevor die Vorlage zurück in die Nationalversammlung kommt.
Lecornu geht davon aus, genügend Rückhalt im Parlament zu haben. Vor allem die oppositionellen Sozialisten wollen nach einer Reihe von Zugeständnissen des Regierungschefs ein Misstrauensvotum nicht unterstützen.
