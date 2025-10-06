Der neue französische Premierminister Lecornu tritt zurück. (AP/Alain Jocard)

Erst am Vorabend hatte Lecornu die Verteilung der Schlüsselressorts in der künftigen Regierung bekanntgemacht. Der in seinem Amt bestätigte Innenminister und Républicain-Vorsitzende Retailleau hatte sich unzufrieden über die Zusammensetzung der neuen Regierung geäußert. Er forderte ein Drittel der Ministerposten für seine Partei. Für Empörung bei den Konservativen sorgte unter anderem, dass der 2024 ausgeschiedene langjährige Wirtschafts- und Finanzminister Le Maire, der der Mitte-Partei von Macron angehört, überraschend zum Verteidigungsminister bestimmt wurde.

Frankreich steckt in innenpolitischer Krise

Mit der neuen Entwicklung geht die innenpolitische Krise in Frankreich weiter. Der 39-jährige Lecornu war erst seit wenigen Wochen im Amt. Zuvor hatte die Vorgängerregierung von Premierminister Bayrou eine Vertrauensfrage verloren.

Der Vorsitzende der rechtspopulistischen Partei Rassemblement National, Bardella, forderte nach Lecornus Rücktritt umgehend Neuwahlen. Dies hatte Macron bislang ausgeschlossen. Hintergrund der Regierungskrise ist der Streit um den Haushalt für das kommende Jahr, in dem Frankreich angesichts seiner Staatsfinanzen massive Einschnitte bei öffentlichen Ausgaben bevorstehen. Frankreich hat mit rund 3,3 Billionen Euro die höchsten Schulden in der Europäischen Union. Bayrou war für einen Sparkurs eingetreten, mit dem er die Staatsverschuldung in den Griff bekommen wollte.

