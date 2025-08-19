Der indische Premierminister Narendra Modi hat von einer stetigen Verbesserung der Beziehungen zu China gesprochen. In knapp zwei Wochen will er Präsident Xi Jinping treffen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Man habe seit letztem Jahr stetige Fortschritte erzielt, teilte Modi nach einem Treffen mit Chinas Außenminister Wang in Neu-Delhi mit. Die beiderseitigen Beziehungen seien von gegenseitigem Respekt für die Interessen und Empfindlichkeiten geprägt gewesen. Modi kündigte ein Treffen mit Chinas Präsident Xi am Rande des Gipfeltreffens der "Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit" - kurz SCO - in knapp zwei Wochen an.

Wang hatte gestern zum Auftakt seines Besuchs in Indien gesagt, beide Länder sollten einander als Partner betrachten und nicht als Gegner oder Bedrohung. Im Jahr 2020 hatte sich das Verhältnis zwischen den beiden Atommächten deutlich verschlechtert. Auslöser waren Gefechte in einer umstrittenen Grenzregion im Himalaya, bei denen indische sowie chinesische Soldaten getötet wurden.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.