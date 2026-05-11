Nach Wahlniederlage in Großbritannien

Großbritanniens Premierminister Sir Keir Starmer (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / James Manning)

In einer Grundsatzrede sagte Starmer, er werde sich jedem Führungsstreit stellen, sollte ein Labour-Abgeordneter ihn herausfordern. Starmer betonte, er werde sich nicht von den Problemen abwenden, mit denen das Land konfrontiert sei.

Zugleich kündigte Starmer an, sein Land politisch wieder näher an die Europäische Union zu führen. Seine Regierung werde die Beziehungen zu Europa wieder aufbauen und das Vereinigte Königreich in den Mittelpunkt Europas rücken, erklärte der Labour-Chef fast zehn Jahre nach dem Brexit-Referendum.

Bei den Regionalwahlen am Donnerstag hatte Labour historische Verluste eingefahren. Profitieren konnte davon unter anderem die rechtspopulistische Partei Reform UK. Mehrere Labour-Abgeordnete forderten den Rücktritt von Premierminister Starmer.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.