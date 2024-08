Die Polizei in Großbritannien, hier London, ist in erhöhter Alarmbereitschaft. (IMAGO / ZUMA Press Wire / IMAGO / Vuk Valcic)

Der Sprecher des britischen Unterhauses, Hoyle, schrieb nach Informationen des Guardian an die Abgeordneten und riet ihnen, ihre Sicherheitsvorkehrungen zu überprüfen - und gegebenenfalls im Homeoffice zu arbeiten. Zudem wurden heute etwa Anhörungen vor einem Einwanderungstribunal abgesagt, da Angriffe befürchtet wurden.

Erste Urteile gegen Randalierer in Großbritannien

Ein Gericht in Liverpool verurteilte heute drei Männer zu Haftstrafen von 20 Monaten bis drei Jahren. Einer der geständigen Täter hatte einen Polizisten geschlagen, ein anderer ein Polizeifahrzeug angezündet. Am Abend werden neue Proteste und Krawalle in bis zu 30 Städten befürchtet, darunter in der Hauptstadt London. Britischen Medien zufolge gibt es entsprechende Aufrufe in sozialen Medien.

Insgesamt waren nach den Unruhen mehr als 400 Menschen festgenommen worden. Gegen mehr als 100 Randalierer wurde Anklage erhoben. Die britische Regierung hatte angekündigt, hart durchzugreifen.

In England und Nordirland gibt es seit Tagen Angriffe auf Sicherheitskräfte, Asylbewerber-Unterkünfte und Moscheen. Auslöser war eine Messerattacke in der Stadt Southport Ende Juli, bei der drei Mädchen getötet wurden. Im Internet wurden anschließend Falschmeldungen über die Herkunft des mutmaßlichen Täters verbreitet.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.