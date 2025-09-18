US-Präsident Trump trifft den britischen Premierminister Starmer. (AP/Evan Vucci)

Dort soll ein milliardenschweres Wirtschaftsabkommen in den Bereichen Technologie und Atomkraft unterzeichnet werden. Auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und der Krieg im Gazastreifen dürften Gesprächsthemen sein.

Milliardeninvestitionen angekündigt

Die US-Investmentgesellschaft Blackstone kündigte Milliardeninvestitionen in britische Projekte an. Es geht demnach um umgerechnet mehr als 100 Milliarden Euro in den nächsten zehn Jahren. Zuvor hatten bereits Microsoft, Nvidia, Google und andere Technologie-Konzerne aus den USA mitgeteilt, dass sie Milliardensummen für den Ausbau vor allem der britischen Infrastruktur für Künstliche Intelligenz ausgeben wollten. Allein Microsoft nannte umgerechnet rund 36,5 Milliarden Euro über einen Zeitraum von vier Jahren.

