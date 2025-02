Labour-Chef Keir Starmer. (imago / ZUMA Press Wire / Tayfun Salci)

Dies sei auch im Interesse der Vereinigten Staaten, schrieb Starmer in einem Gastbeitrag für die Zeitung "The Sun on Sunday". Er sprach sich zudem dafür aus , die Ukraine an Friedensverhandlungen zu beteiligen. Die US-Regierung hatte vor wenigen Tagen auf hoher Ebene Gespräche mit Russland über eine Beendigung des Ukraine-Krieges aufgenommen, ohne Vertreter der Ukraine oder der EU zu berücksichtigen.

Gestern Abend empfing US-Präsident Trump den polnischen Staatschef Duda im Weißen Haus. Das Präsidialamt in Washington teilte nach dem Treffen mit, Trump habe die enge Allianz zwischen beiden Ländern bekräftigt und Polens Pläne zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben gelobt. Duda sagte, er habe den Eindruck, dass Trump daran interessiert sei, die Ukraine zu stärken - auch durch wirtschaftliche Beziehungen.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.